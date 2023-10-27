7 عادات تقي من الإصابة بسرطان الثدي.. «اوعي تهملي في صحتك»

«قلق، اضطرابات في النوم، عدم القدرة على أداء الأعمال اليومية، الشعور الدائم بالإرهاق بسبب العلاج، الخوف الزائد على الأسرة خاصة الأطفال»، أعراض تعاني أغلب السيدات المصابات بسرطان الثدي، ما يجعلهن يفكرن دائمًا في توعية الأخريات من خطورة المرض اللعين وضرورة الكشف الدوري المبكر للحاق بالأمر في بدايته.

وفي سياق التوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، شددت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على السيدات، بضرورة إجراء الكشف الطبي اللازم للاطمئنان على صحتهن، عبر التوجه إلى أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة دعم المرأة الرئاسية، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي مجانًا في كل المحافظات.

كيف تقي نفسك من الإصابة بسرطان الثدي؟

وأوضحت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في منشور لها، أنه يجب على السيدات اتباع العادات التالية، للوقاية من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، كالتالي:

- الاهتمام بالتغذية السليمة والحرص على تناول الخضروات والفاكهة والأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة وأوميجا 3، والابتعاد عن الزيوت المهدرجة واللحوم المصنعة.

- إجراء الكشف الذاتي على الثدي بانتظام، خاصة إذا كانت السيدة لديها تاريخ عائلي مع الأورام.

- أفضل توقيت لإجراء الكشف الذاتي، بعد انتهاء الدورة الشهرية «من اليوم السابع وحتى العاشر»، وإذا كانت المرأة في فترة الحمل أو سن اليأس، يجب أنّ تٌحدِد يومًا في الشهر لإجراء الفحص بانتظام.

- الرضاعة الطبيعية من أهم سبل الوقاية من سرطان الثدي، وكذلك الحمل المبكر قبل سن الـ30.

- ضرورة التخلص من الوزن الزائد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكذلك زيادة النشاط البدني بشكل عام.

ضرورة الابتعاد عن استنشاق دخان السجائر

- الابتعاد عن التدخين وكذلك استنشاق دخان السجائر أو ما يعرف بالتدخين السلبي.

- تجنب التعرض للإشعاع «التصوير المقطعي، الأشعة الطبية العادية»، والابتعاد عن التلوث البيئي قدر الإمكان.