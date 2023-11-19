الفصائل الفلسطينية تستهدف آلية إسرائيلية بـ«آر بي جي» بمحيط جامعة القدس

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة «آر بي جي» في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

وكان آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن قتلاه، كان نائب قائد سرية بالكتيبة 202 من سلاح المظليين بالمعارك المستمرة في قطاع غزة.