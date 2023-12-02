إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تواصل الحملات الموسعة لإزالة مخالفات المباني من على الرقعة الزراعية، في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بهدف إزالة التعديات، والحفاظ على المساحات الخضراء المنزرعة بالمحاصيل الحقلية من التقلص، والتصدي بكل حزم لأي حالات تعد بالبناء، خارج إطار القانون.

إزالة 6 حالات مبانٍ مخالفة في دسوق

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إزالة مبانٍ مخالفة من على الرقعة الزراعية بمركز دسوق، في قرى «كفر مجر، وشباس الشهداء، ومحلة دياي، وأبو مندور، والعجوزين»، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالاستمرار للتصدى لحالات ومخالفات البناء بشتى أنواعها، والتعديات على الأراضى الزراعية ، ولوقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة، والتعدي الجَائر على الرُقعة الزراعية بمركز دسوق، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الأشخاص المخالفين في هذا الصدد.

5 إزالات في سيدي سالم

كما واصلت حملات الإزالة بمركز سيدي سالم أعمالها بإزالة عدد 5 حالات تعديات علي الرقعة الزراعية، وإزالتها من المهد، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، على ضرورة التصدي لأي مخالفات البناء، من المهد، وإزالة المخالفات بهدف حماية الرقعة الزراعية من التقلص.