مع تزايد الصراعات بين دول العالم.. هل يشهد عام 2024 حربًا عالمية ثالثة؟

يعيش كوكب الأرض في حروب وصراعات مستمرة من شرق العالم حتى أقصى غربه، إذ تخوض روسيا وأوكرانيا حربًا تدخل عامها الثالث على التوالي، بينما يستمر الصراع في الشرق الأوسط بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية والدول العربية المجاورة لها، بينما في العديد من الدول الأخرى حول العالم، يستمر التهديدات والمناوشات دون استخدام السلاح.

وباستثناء روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين والتوتر في الشرق الأوسط، هناك أيضًا تهديدات بحرب متوقعة في منطقة بحر الصين الجنوبي والتي يتنازع عليها 6 دول منذ سنوات طويلة نظرًا لأهميتها، وهي الصين والفلبين وتايوان وبروناي وفيتنام وماليزيا، وفي أمريكا اللاتينية، تواجه دولة جويانا اللاتينية خطرًا كبيرًا بعد تهديدات فنزويلا بالتدخل العسكري للسيطرة عليها بسبب وفرة النفط فيها، الأمرالأمر الذي قوبل بالرفض، مما دفع 4 جيوش تستعد لطبول الحرب بينها الدولتين محل النزاع، وآخرتين داعمتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

كما تستمر أيضًا تهديدات زعيم كوريا الشمالية باستخدام القوة والسلاح النووي، في حالة تعرضت بلاده لأي تهديد عسكري.

هل تشهد 2024 حرب عالمية ثالثة؟

مع تصاعد حدة الحروب والصراعات بين العديد من الجيوش ودول العالم، وقبل أيام من نهاية عام 2023 الذي شهد تزايد الحروب والأزمات، هل يشهد العام الجديد 2024 حرب عالمية ثالثة؟

الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، تحدث لـ«الوطن» عن احتمالية وقوع حرب عالمية ثالثة في عام 2024، قائلًا إنه لو شُنت حرب ثالثة وهو أمر مُستبعد، لن تكون بالمعنى التقليدي المعروف في الحربين العالميتين الأولى والثانية، نتيجة حدوث تغيرات عسكرية وحروب استراتيجية وتغير التفكير الاستراتيجي لقادة العالم، مع الأخذ في الاعتبار وجود تحالفات عسكرية على أرض الواقع خلال الوقت الحالي، خاصة بين الولايات المتحدة وحلف الناتو، ضد روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

تحالفات عسكرية تشبه المعسكرين المضادين في الحربين العالميتين

وأكد «صادق» أن هذه التحالفات العسكرية تشبه مسألة المعسكرين المضادين أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، لكن خلال الفترة الحالية، يوجد أولويات في السياسة الخارجية للدول، ومُرتكزات يجب أخذها في الحسبان عند الحديث عن حرب ثالثة، وهي التغير في القيادة الأمريكية خلال العالم المقبل، فمثلًا لو فاز دونالد ترامب بولاية جديدة، سيعمل على تجنب الحروب والتركيز أكثر على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما حدث خلال فترة ولايته الماضية.

حرب عالمية ثالثة بمفهوم مختلف

وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أننا نعيش في حرب عالمية ثالثة بالفعل، لكن ليست كالحروب الماضية، فأمريكا تحارب روسيا بالوكالة من خلال أوكرانيا ودول حلف الناتو، كما ستستمر الحرب الأوكرانية الروسية خلال العام القادم، وأيضًا فيما يتعلق باستمرار الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل استمرار وجود قوة لها بالشرق الأوسط.