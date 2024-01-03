الدكتور سعيد توفيق: التعليم والثقافة من أولويات المرحلة الراهنة للدولة

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنَّ السلفيين لا يزالون يؤمنون بأشخاص لهم أفكار وفتاوى دموية، والعالم تجاوز من الأساس هذه الأفكار الوهابية، لكن معتنقي هذه الأفكار لم يتجاوزوها بعد.

وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التعليم ونشر الثقافة والتوعية من أولويات هذه المرحلة، قائلاً: «تلقيت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين قال إن كل إنسان حر في اختيار دينه مستشهداً بقول الله تعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: «يجب أن تكون هناك شروط لمن يعتلي المنبر ويخطب في المسلمين، وأن يكون من المتميزين من خريجي الأزهر، وليس أي خريج أزهر يعتلي المنبر، ويجب خضوعه لاختبار عسير لأنه يؤثر في أجيال، ويجب اختباره في الثقافة العامة، ولا يكتفي بالعلوم الدينية».