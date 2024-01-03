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أستاذ علوم سياسية: موسكو تزيد إنتاجها من الذخيرة 17 ضعفا

كتب:

هاجر عمر
07:59 م | الأربعاء 03 يناير 2024
روسيا

روسيا

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن زيادة موسكو لإنتاج الذخيرة بأكثر من 17 مرة منذ بداية العمليات ضد أوكرانيا، يعد أمرا طبيعيا بسبب مواجهتها كل أنواع الأسلحة العسكرية الغربية بالمعارك الدائرة بينها وبين أوكرانيا.

تقنيات جديدة بالعسكرية الروسية 

أضاف «قناة» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تعزيز العسكريات الروسية ليست فقط أرقاما، لكن أيضا تعتمد على دخول تقنيات جديدة، خاصة تلك غير الموجودة بالمعسكر الغربي، والتي أضيفت إلى الترسانة الروسية مثل الصواريخ المتقدمة جدا.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يزال قائما 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الدعم الغربي يستهدف عدم تحقيق روسيا النصر على أوكرانيا، لافتا إلى أن الصراع لا يزال قائما إلى الآن، وهو ما يتضح جليا في التصريحات الأمريكية المناهضة لروسيا.

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بقلم هاجر عمر