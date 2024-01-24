البدء في تنفيذ مشروع كوبري الشاملة ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الخطوات الأولية اللازمة للبدء في مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وذلك بعد اعتماد لوحات مسار الكوبري وتسليمها لهيئة الطرق.

الحفاظ على المعالم التاريخية بميدان العبور

وتابع المحافظ أعمال التمهيد الخاصة قبل البدء في عمل الجسات، ضمن الإجراءات الأولية للبدء في أعمال إنشاء الكوبري، بعد تحديد المسارات السطحية للشوارع والطرق بمحيط المشروع، مع الحفاظ على الحركة المرورية بميدان العبور وشارعي صلاح سالم وبورسعيد، والإبقاء على المعالم التاريخية «الطائرة الحربية وتمثال العبور» التي يشتهر بها ميدان العبور، الذي يعد واجهة ومدخل المدينة العاصمة من الناحية الشمالية، ونقطة تقاطع وتلاقي لعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة بني سويف التي تضم العديد من المصالح والجهات الحكومية والتعليمية الحيوية.

مسارات كوبري الشاملة في بني سويف

وناقش محافظ بني سويف المسار المُعتمد للكوبري، ويتكون من اتجاهين، الأول: من شارع بورسعيد ثم العبور ثم الصعود لأعلي ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم دوران أعلى المشتل فنزولاً إلى شارع سعد زغلول أمام مديرية الطرق والنقل ومنه إلى منطقة مقبل والشاملة، فيما يبدأ الاتجاه الثاني، من شرق الإبراهيمية إلى غربها، من مديرية الصحة فصعوداً أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية ثم النزول في فرعتين : الفرعة الأولى إلى شارع صلاح سالم والثانية شارع بورسعيد أمام الجامعة.

سلم كهربائي لخدمة المرضى والمُسنين

ووجه المحافظ بتضمين التصميم الهندسي لمشروع الكوبري، عمل سلم كهربائي بجانب السلم الخرساني العادي، وذلك للتيسير على كبار السن والمرضي وذوي الهمم، وتوفير ممر عبور آمن في التنقل بين جانبي ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد «شرقاً وغرباً»، ولتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام في هذه المنطقة الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة مع وقوعها بالقرب من منشآت تعليمية وخدمية حيوية من الجامعة والمستشفى الجامعي والمدارس وغيرها من المرافق العامة والمصالح الحكومية

حائط ساند على ترعة الإبراهيمية

كما تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لعمل حائط ساند على ترعة الإبراهيمية بطول 200 مترا بشارع بورسعيد ، وذلك لتوسعة الطرق في هذه المنطقة الحيوية بإضافة أكثر من 9 أمتار، والتي سوف تسهم بشكل كبير في الإبقاء على مساحة الحارات المرورية القائمة وعمل حارات مرورية سطحية بجانب الكوبري «يميناً ويساراً» للحفاظ على سيولة الحركة المرورية بهذه المنطقة، وذلك بالإضافة إلى دراسة فتح شوارع جديدة تُخدّم على المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من المرور والطرق والوحدة المحلية.