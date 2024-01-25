الأصعب قادم.. لماذا ترتفع وتنخفض الحرارة بشكل مفاجئ خلال اليوم؟

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس خلال الأيام الماضية، حيث ترتفع وتنخفض الحرارة بشكل مفاجئ على مدار اليوم الواحد، فبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع في الصباح، يصبح الطقس شديد البرودة في الساعات الأخيرة من الليل.

تحذيرات عديدة أطلقتها الأرصاد العالمية، من قبل حتى بداية فصل الشتاء، مؤكدين أنه سيكون الأعنف منذ سنوات، ولكن عدم استقرار درجات الحرارة بات يحير الكثيرين، فما السر؟.

لماذا تنخفض وترتفع درجات الحرارة في نفس اليوم؟ خبير يجيب

لماذا تتغير درجات الحرارة بشكل مفاجئ خلال اليوم؟ الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي على هذا السؤال، واصفا الأمر بما يسمى «السيناريو المتقطع».

«هناك اضطراب شديد في الدورات المنتظمة للمناخ»، هكذا أوضح علام لـ«الوطن»، مضيفا: «أصبح هناك فصلين فقط طوال العام، هما الصيف والشتاء، بينما اختفى الربيع والخريف»، موضحا: «لذا أصبحنا نعيش في أوضاع غير مستقرة، يومين ارتفاع درجات الحرارة، ويومين أخرين برودة شديدة».

هل الشتاء الأعنف قادم بسبب ظاهرة النينو؟

شهر يناير الحالي يشهد ذروة البرودة، يمكن أن يكون الأعنف لأيام ثم تعود درجات الحرارة للارتفاع، هكذا أوضح خبير البيئة.

«ظاهرة النينو» كانت هي الحديث الأبرز لكافة علماء البيئة في العالم خلال الأشهر الماضية، حيث أكدوا أن شتاء 2024 سيكون الأعنف منذ نحو 10 سنوات على العالم، وهو ما يحدث في بعض دول العالم التي وصلت درجات الحرارة بها لمستويات غير مسبوقة.