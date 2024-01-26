إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي

إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات والرحمانية وكفر الدوار وإدكو ورشيد و كوم حمادة عن إزالة 11 حالة تعدٍ بمساحة 1627 م2 عبارة عن شدات خشبية وأسقف خرسانية وردم حفر.

وذكرت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لرصد كافة أعمال البناء المخالف.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وشهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ العديد من حملات إزالة تعديات التعديات على الأراضي أسفرت عن تحرير 6 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف