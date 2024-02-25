«المركز السابع».. إيرادات ضعيفة لفيلم وقت إضافي في 11 يوم عرض بالسينمات

حقق فيلم وقت إضافي إيرادات على مدار 11 يوم عرض بدور العرض السينمائي بنحو 500 ألف جنيه، ولم يستطع حجز مكان ضمن المراكز المتقدمة في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم وقت إضافي، في شباك التذاكر أمس السبت نحو 20 ألف جنيه، وحل في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية والتي تضم 12 فيلما، حيث احتل المركز الأول فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب والذي تخطى حاجز 66 مليون جنيه على مدار أكثر من 7 أسابيع عرض.

أبطال فيلم وقت إضافي

فيلم وقت إضافي بطولة خالد الصاوي، وباسم سمرة، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وياسر الطوبجي، وعماد رشاد، وإبرام سمير، وفكرة محمد الدياسطي، وسيناريو وحوار رشاد رشدي، وإخراج أسامة عمر.

قصة فيلم وقت إضافي

وتدور قصة فيلم وقت إضافي في إطار من التشويق والإثارة، من خلال ثلاثة رجال أصدقاء يجمعهم سويًا حلم تحقيق ثروات طائلة بدون مجهود وفي أسرع وقت، ويكون الحل بالنسبة لهم يبدأ من مصحة نفسية لتنفيذ عملية اختطاف، الأمر الذي يقلب حياتهم رأسًا على عقب.