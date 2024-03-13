ما المدة القانونية للمطالبة باسترداد الأحراز في القضايا؟.. قانوني يجيب

تعتبر الأحراز «أموال - منقولات» من الأشياء التي يتم ضبطها في معظم القضايا، ويجرى التحفظ عليها لحين صدرو حكم في القضية، ونرصد في السطور التالية الموعد القانوني لاسترداد الأحراز.

ما الأحراز في القانون؟

قال محمد أيوب المحامي، إن الأحراز هي الأشياء المضبوطة في الجريمة وتتنوع بين مواد مخدرة أو أسلحة أو ملابس أو أدوات مستخدمة في ارتكاب الجرائم أو غيرها من الأشياء؛ فهناك تعدد للأحراز التي تختلف في طبيعتها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، إلا أنها في النهاية تبقى على حقيقة واحدة وهي كونها دليلا للإدانة أو البراءة.

3 سنوات من انتهاء القضية

وأضاف «أيوب» في تصريحات لـ الوطن، أن المضبوطات إذا كانت مشروعة ولم يصدر حكم قضائي بمصادرتها ولم يستردها صاحبها فتصبح ملكا للدولة بعد مرور 3 أعوام من تاريخ انتهاء القضية، وذلك وفقا لنص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.