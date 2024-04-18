سبائك وعملات وشبكة للاستثمار الآمن.. ليس كل ما يلمع «فضة»

يشهد الذهب الفترة الحالية تذبذبًا في الأسعار، ما جعل الاستثمار فيه أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وبدأ كثيرون بالتفكير في الاتجاه للفضة؛ باعتبارها ملاذا بديلًا للاستثمار، بل وفرصة للمقبلين على الزواج ووضعهم المالي لا يسمح لهم بشراء شبكة ذهبية.. فكيف يمكن الاستثمار في الفضة مع ضمان المكسب وعدم السقوط في أيدي التجار من معدومي الضمير؟

الاستثمار في الفضة

أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من أفضلية الاستثمار في الذهب مقارنة بالاستثمار في الفضة، فإنه في ظل تذبذب أسعار الذهب يمكن الاتجاه للاستثمار في الفضة من خلال شراء السبائك الفضية حسب القدرة المالية للشخص، ومن ثم تخزينها لبيعها عند ارتفاع سعر جرام الفضة، وبذلك يحقق الشخص مكسبًا جيدًا.

ونصح «نجيب» المقبلين على الاستثمار في الفضة بضرورة شراء السبائك الفضية المُغلَّفة والمدموغة وعليها أختام، لافتًا إلى أن ذلك يحميهم من عمليات النصب، ويُسهل عملية البيع عند ارتفاع أسعار جرام الفضة.

زيادة الإقبال على محلات الفضة

وتزامنًا مع التذبذب الملحوظ في أسعار الذهب، شهدت أسواق الفضة رواجًا وزاد الإقبال على محلات الفضة، لا سيما مِن المقبلين على الزواج ولا تناسب إمكانياتهم المادية شراء شبكة ذهبية، وهو ما أوضحه عبد الله نوار، صاحب محل لبيع المشغولات الفضية بالجيزة، والذي قال إن سعر شبكة الفضة لديه يبدأ من 1000 جنيه، وهي شبكة عبارة عن حلق وكوليه وخاتم وأنسيال.

وإلى جانب طقم الشبكة الخفيف الذي يبدأ سعره بـ1000 جنيه، هناك أيضًا أطقم شبكة فضية ثقيلة نسبيًا، يُحَدد سعرها بناءً على وزنها، وهي عبارة عن خاتم وكوليه وأنسيال، حسب «نوار» الذي أوضح أن هناك أيضًا نصف طقم يبدأ سعره بـ500 أو 600 جنيه، وهو عبارة عن كوليه وأنسيال فقط، لافتًا إلى أن سعر جرام الفضة الحريمي يبلغ 90 جنيها، شامل المصنعية، والرجالي يبلغ 60 جنيها شامل المصنعية.

فضة مطلية ذهب

«عندي كمان فضة مطلية بالدهب، من خلال مادة تيلر روديوم، وده نوع من أنواع مية الدهب» بحسب «نوار»: الطلاء الذهبي يستمر حسب الاستخدام الشخصي؛ كونه يتأثر بالعرق والعطور؛ لذا يتطلب استخداما خفيفا للحفاظ عليه، وفي حال تقشير هذا اللون الذهبي، يمكن طلاء المشغولات الفضية مرة أخرى بكل سهولة.

وساهم تذبذب أسعار الذهب في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الفضية، حسب تأكيد «نوار»: «في عرسان كتير بيجولي بياخدوا شبكة فضة وبيكونوا مبسوطين جدًا لأنهم بيجيبوا الحاجة اللي على ذوقهم بسعر بسيط يناسبهم، خاصة أن الشبكة دي ما هي إلا هدية من العريس لعروسته حسب مقدرته»، وأنه يتوفر لديه جرام الفضة بأعيرة 800 وهو غالبًا للميداليات، و925 للسلاسل، و1000 للسبائك.