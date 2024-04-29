تراجع نسبي في شباك التذاكر.. 1.4 مليون جنيه إجمالي إيرادات 5 أفلام في 24 ساعة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المطروحة في دور العرض تراجعا طفيفا خلال الساعات الماضية، إذ وصل إجمالي إيرادات الأفلام إلى مليون و485 ألف جنيه عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم شقو يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر

يحتفظ فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف بالمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد ما حقق إيرادات بلغت 807 آلاف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات السعيدة الذي يجمل توقيع المخرج أحمد الجدندي ويجمع في بطولته كلا من هشام ماجد وهنا الزاهد، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 550 ألف جنيه.

الحريفة يتذيل قائمة الإيرادات بـ 504 جنيها

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم عالماشي بطولة علي ربيع للمخرج محمد حمدي الخبيري، والذي حقق إيرادات بلغت 112 ألف جنيه، وفي المركز الرابع في فيلم أسود ملون محققا 14.9 ألف جنيه، وفي المركز الأخير فيلم الحريفة بـ 504 جنيهات.