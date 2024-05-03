اعرف هي عايزة إيه بالظبط.. 9 نصائح لكسب زوجتك واحتواء غضبها

صعوبة كبيرة يواجهها كثير من الرجال عند التعامل مع زوجاتهم في حالات غضبهن، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، بالتالي الانعكاس بالسلب على الجو العام للأسرة، ولتجاوز هذه المشكلة نستعرض عدة نصائح لاحتواء الزوجة الغاضبة وإعادتها إلى هدوئها وصفائها.

7 نصائح لاحتواء غضب الزوجة

بحسب ما ورد على موقع «برايت سايد»، فإن هناك بعض الإرشادات والنصائح التي يجب اتباعها عند التعامل مع الزوجة الغاضبة، لاحتوائها وإعادة الهدوء إلى الأسرة، منها:

1- حافظ على هدوءك:

أول وأهم خطوة في احتواء غضب الزوجة هي أن تحافظ أنت على هدوئك، فلا تزيد المشكلة بالغضب أو الصراخ أو السخرية من زوجتك عند غضبها، بل تذكر أن غضبها لا يعني أنها لا تحبك أو أنها تريد إيذاءك، بل هو تعبير عن شعورها بالإحباط أو عدم الرضا عن شيء ما.

2- استمع باهتمام:

حاول أن تفهم وجهة نظر زوجتك دون مقاطعة، واسألها عن سبب غضبها واستمع باهتمام لكل ما تقوله، وأظهر لها أنك تهتم بمشاعرها، وأنك تريد حل المشكلة وليس الاعتراض فقط.

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3- اعتذر إذا لزم الأمر:

إذا كنت أنت السبب في غضب زوجتك فلا تجادل بل اعتذر لها وعبر لها عن أسفك لما حدث، ولا تبحث عن الأعذار أو تلومها على رد فعلها، فالاعتراف بالخطأ خطوة أساسية لتهدئة الأمور وإعادة بناء الثقة بينكما.

4- عبر عن تفهمك:

بعد أن تستمع لِما تقوله زوجتك وسبب غضبها، عبر لها عن تفهمك لمشاعرها وتقديرك لها، وأخبرها بأنك تفهم سبب غضبها وأنك تتعاطف معها، ويمكن وقتها استخدام عبارات مثل: «أنا أفهم شعورك» أو «أدرك أنك غاضبة» أو «أتعاطف مع ما تمرين به»، فكل ذلك يهدئ غضبها.

5- قدم حلولًا للمشكلة:

لا تكتفي بالاستماع والاعتذار، بل حاول أن تقدم حلولًا للمشكلة التي تسببت في غضب زوجتك، وناقش معها الأمر بموضوعية وبحثًا عن حلول ترضي كلاكما.

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6- امنحها بعض الوقت:

في بعض الأحيان، قد تحتاج زوجتك إلى الوقت لتهدأ قبل أن تتمكن من التحدث عن المشكلة، فامنحها هذا الوقت ولا تضغط عليها للحديث قبل أن تكون مستعدة.

7- احرص على التواصل الجيد:

التواصل الجيد هو مفتاح أي علاقة ناجحة، لذا تأكد من أنك تتواصل مع زوجتك بانتظام وبشكل مفتوح وصادق، وعبر لها من وقتٍ لآخر، عن مشاعرك واحتياجاتك واستمع باهتمام لما تقوله.

8- قدم لها بعض الاهتمام والحب:

قد يكون غضب زوجتك ناتجًا عن شعورها بالإهمال أو قلة التقدير، لذا قدم لها بعض الاهتمام والحب، مثل إحضار هدايا بسيطة أو تحضير عشاء رومانسي أو مساعدتها في الأعمال المنزلية.

9- ابحث عن مساعدة مهنية:

لا تتردد في طلب المساعدة من معالج أو مستشار للعلاقات الزوجية والأسرية إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع غضب زوجتك بمفردك، إذ يمكن للمختص أن يساعدكما على فهم مشاعركما وتطوير مهارات التواصل اللازمة لحل الخلافات بشكل بناء.