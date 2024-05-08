الكشف على 1528 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة في مختلف التخصصات داخل قرية أم الرزق في مركز شربين بالدقهلية، وجرى الكشف على 1528 مرضيا في القافلة.

تنظيم قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأشار «مكين» إلى أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، إذ وجّه وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أم الرزق مركز شربين تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

توقيع الكشف على 1528 مريضا بالدقهلية

وأوضح أنه تم توقيع الكشف على 1528 مريضا في القافلة الطبية، وضمت 11 عيادة منها:

- 2 أطفال

- 2 باطنة

- الجراحة

- جلدية

- رمد

- عظام

- نساء وتنظيم اسرة

- معمل طفيليات

- أشعة x ray

وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 219

أطفال 237

جراحة 194

أنف وأذن 178

رمد 77

جلدية 167

أسنان 168

عظام 194

نساء وتنظيم أسرة 94

إجراء 258 تحليلا مختلفا للمرضى.

74 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

فحوصات لـ 94 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

إصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتم عمل 40 ندوة تثقيفية.