10 علامات ابحث عنها.. نصائح قبل شراء خروف العيد

قواعد ونصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد، حيث يحل عيد الأضحى المبارك فلكيا، منتصف الشهر المقبل، ليبدأ الناس في شراء الأضحية خلال تلك الفترة.

وقدمت وزارة الزراعة في بيان، بعض النصائح الواجب اتباعها عند شراء خروف العيد، حتى لا يتم خداع الأشخاص عند إقبالهم على عملية الشراء واكتشاف أضحية مريضة أو لا تصلح.

نصائح عند شراء خروف العيد

1- من أهم النصائح الواجب اتباعها تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

2- عند الشراء تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة، فهذا يدل على مرضها أو خلل بها.

3- راقب حركة الخروف ولاحظ أنه نشيط الحركة، وتجنب شراء الخامل أو مطأطأ الرأس.

4- التأكد من أن قوائم الخروف سليمة ولا يوجد عرج.

5- تأكد من عدم وجود إفرازات من الفم أو الأنف.

افحص الخروف جيدا

6- اشتري الخروف الذي يمتلك عينان لامعتان نظيفتان، وليس بهما احمرار.

7- أن يكون صوف الخروف ناعم الملمس ونظيف.

8- وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ، لمعرفة حجم اللحوم به، ويفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

9- انظر في فتحة الشرج والقوائم الخلفية، وتأكد من خلوهما من آثار الإسهال، فقد يدل ذلك على مرض الأضحية.

10- راقب طبيعة تنفس الخروف، وتأكد من أنه لا يعانى من النهجان أو السعال.