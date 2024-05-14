معرض للكتاب في مدينة زويل غدا

استقبل الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح فعاليات معرض الكتاب الذي تستضيفه المدينة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مايو الجاري.

معرض الكتاب بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

كشف بيان صادر عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على دمج العلوم والمعارف وتوفير مصادر المعلومات والقراءة لطلابها وباحثيها، ومن أجل ذلك تم استضافة معرض الكتاب بمقرها الكائن في مدينة حدائق أكتوبر.

وقال الدكتور محمود عبدربه، إن هذا التوجه يعكس دور مدينة زويل في إثراء الجانب الثقافي لطلاب مدينة زويل وجامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وبيان أهمية القراءة وتوفير المصادر المتنوعة في مختلف الفروع لتكتمل منظومة اعداد جيل من الشباب قادر على التفكير النقدي والمسلح بالمعرفة، مضيفا ان المعرض مفتوح أيضا أمام الأهالي من سكان مدينة حدائق أكتوبر وغيرها لتعم الفائدة على الجميع وهذا هو أحد أدوار مراكز البحوث والجامعات المصرية الهادفة إلى خدمة مجتمعاتها.

يوم لمدينة زويل في معرض الكتاب

وأفاد عبد ربه أنه تم التوافق مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على تخصيص يوم كامل في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب للعلوم والتكنولوجيا برعاية مدينة زويل يعرض فيه الباحثون والعلماء من مختلف التخصصات العلمية والجامعات المصرية والمراكز البحثية أحدث ما وصل إليه العلم على مستوى العالم ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.