جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 بنظام الـ3 سنوات.. جميع البرامج

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 نظام الـ3 سنوات، والمقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 نظام الـ3 سنوات

ووفقًا لجدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 بنظام الـ3 سنوات، المعتمد من الوزير، وأعلنته الوزارة بكافة المديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الـ 25 من مايو الجاري، وتستمر حتى الـ6 من يونيو المقبل.

وأتاحت الوزارة الرابط التالي (اضغط هنا) لتحميل الجداول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحًا.

وكانت مدارس الدبلومات الفنية الصناعية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس الماضي 9 مايو، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

وأصدر الوزير رضا حجازي ، قرارا وزاريا بتعيين الدكتور محمد موسى عمارة رئيسا عاما لامتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.