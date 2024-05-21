تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب أنحاء البلاد.. عاجل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار موجة حارة شديدة تؤثر على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، هذا الوضع دفع العديد من الأشخاص للتساؤل عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية التي قد تشهدها هذه الفترة.

طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

وكشفت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل طقس الأيام المقبلة موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، لتكون هي الظاهرة المؤثرة طوال الأيام المقبلة بالإضافة إلى الموجة الحارة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة

وحول تفاصيل طقس الأيام المقبلة أوضحت «الأرصاد» أن حالة الطقس المتوقعة بداية من الثلاثاء 21 مايو وحتى السبت 25 مايو كالتالي:

الثلاثاء 21 مايو

تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب البلاد، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

الأربعاء 22 مايو

تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

من الخميس 23 مايو إلى السبت 25 مايو

تشهد حالة الطقس نشاط رياح علي أغلب الأنحاء.

تجنب خطورة ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب ما ورد على موقع «مايو كلينك» فهناك مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشدة، وهي: