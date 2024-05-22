الموجة الحارة ترفع استهلاك المياه في القاهرة إلى أعلى مستوى يومي

أكد المهندس مصطفي الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، أن محطات المياه سجلت أعلى معدل إنتاج بلغ 5 ملايين و750 ألف متر مكعب يوميا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بزيادة 750 ألف متر مكعب.

استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين،

وأوضح أن شركة مياه القاهرة استعدت مبكرا لارتفاع درجة الحرارة من خلال مراجعة المحطات والخطوط والروافع ومتابعة الأعمال بالمشروعات وعدم تعارضها مع استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وجرى تشكيل لجنة للمتابعة فنية للمحطات برئاسة رئيس قطاع المشروعات وبالتنسيق الكامل مع مديري المحطات على مستوى القاهرة والمناطق الأخرى التي يجري دعمها من محطات مياه القاهرة الكبرى.

المحطات قادرة على توفير كميات المياه المطلوبة

وأشار إلى أنه لا توجد أي منطقة تأثرت بزيادة الاستهلاك خلال الموجة الحارة، والمحطات قادرة على توفير كميات المياه المطلوبة وتعمل بكامل طاقتها حتى انتهاء الموجة الحارة.

فحص أي بلاغات تصل إلى مراكز خدمة العملاء

وأكد الشيمي أنّ أعمال الإحلال والتجديد التي تقوم بها الشركة في المحطات والخطوط والشبكات نجحت في توفير كميات المياه المطلوبة لجميع المواطنين على مستوى القاهرة، وضمان تقديم أفضل خدمة وجاري فحص أي بلاغات تصل إلى مراكز خدمة العملاء والتعامل الفوري معها.