"رصد الأعلى للإعلام": الحلقة 8 من "سك على إخواتك" أهانت المعلمين

قال تقرير لجنة رصد دراما رمضان التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة العاشرة من مسلسل "سك على إخواتك" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تضمنت 3 مخالفات وهي "إهانة فئة المعلمين وسب وألفاظ نابية".

وأوضح التقرير أن المخالفات وقعت في عرض مشهد لسويلم وهو يضرب ويسب مدرس اللغة العربية، ومشهد آخر يقول فيه سويلم لمدرس اللغة العربية "يابن المجنونة أنت"، بينما يقول "بعبيكى" لسويلم "بتضحك على إيه يابن الصرمة إنت"، ويرد سويلم لبعبيكى "يا حمار"، كما يقول سويلم لشريف المحامي "هو أنا جاي من ورا الجاموسة"، وأكدت اللجنة أن القناة التزمت بـ 3 فواصل إعلانية تراوحت مدتهم ما بين 15 و17 دقيقة.