أستاذة بالجامعة الأمريكية: إسرائيل أعدت قانونا بضم الأراضي العربية لها

قالت الدكتورة بسمة كوتمان، الأستاذة بالجامعة الأمريكية، إن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتم تسويته بالحرب أو المشاورات التي كانت منذ عهود سابقة، لافتة إلى أن الإعلام العربي قاصر حول توضيح نقاط القانون الإسرائيلي، الذي وضعته إسرائيل منذ فترة قريبة، مشيرة إلى أن القانون يفيد بضم أراضي الدولة العربية دون النظر لحقوق الفلسطنيين أصحاب الأرض.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، خلال منتدى الجامعة الأمريكية بمناسبة الذكرى 40 على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، أن العامل الديمغرافي مهم جداً في السنوات الماضية، ولكن الوضع حالياً انعكس والبعض يساند الدولة الإسرائيلية، على حساب الدولة الفلسطينية.

وأضاف الدكتور شبلي حلمي، أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية، إن الخطر الديمغرافي حدث على اليهود أكثر من الفلسطينيين، والقضية الوطنية اليهودية لم تعد الأولى حسب إحصائيات دولية، موضحا أن اليهود يريدون طرد العرب من الداخل.