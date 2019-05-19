تتصاعد أحداث مسلسل "حدوتة مرة" فى الحلقة 14، حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة، حيث قامت "مروة" غادة عبد الرازق بفحص الملفات الخاصة بأسر الأطفال الذين باعهم الخواجة "إسحاق" عبد الرحمن أبو زهرة.

ومن ناحبة أخرى أخبر "طارق التميمى" مجدى كامل زوجته "مروة" وابنته "دينا" هاجر أحمد بموقفه المالى، وأنه أوشك على الإفلاس، ولا يمكنه تسديد الديون، وكانت زوجته تعلم كل هذه التفاصيل قبل أن يعلم بها مجدى، لكنها تظاهرت بأنها مصدومة، واقترحت عليه أن يجمع أمواله ويهرب خارج البلاد، لكنه رفض ذلك بحجة أنه عمل غير قانونى.

وتعاقدت "مروة" مع رجال الأعمال الذين يريدون شراء أطفال، كما خططت من قبل لجعل الملجأ مركز بيع للأطفال، وخلال أحداث الحلقة تحاول "مروة" أن تتقرب من ابنة زوجها "دينا" فتتحدث معها عن علاقتها بـ"أحمد" كريم محجوب، خاصة وأنهم دائمى الخلاف مع بعض.

وبدأت "رنا" سلمي أبو ضيف ابنة طارق الثانية قصة حب جديدة، وأصبح الدكتور "رياض عز" مفيد عاشور، يتابع باهتمام أخبار الملجأ الذي تمتلكه مروة والشائعات التى تحوم حوله.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وعايدة رياض، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسلمى أبو ضيف، ومن إخراج ياسمين أحمد، ويذاع عبر قنوات النهار والقاهرة والناس وLPC.