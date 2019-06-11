قيادي منشق: "الإخوان تعمدوا تصدير الأزمات للسلفيين"

قال القيادي الإخواني السابق الدكتور إبراهيم ربيع، إن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تتعمد وضع السلفيين في أزمات عن طريق توجيه بعض الأسئلة إليهم.

وضرب ربيع مثلًا خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بتوجيه سؤال لأحد دعاة السلفية عن حكم تهنئة الأقباط بعيدهم، مشيرًا إلى أن اللجنة السياسية بجماعة الإخوان هي من وجهت هذا السؤال للسلفيين.

وقال القيادي الإخواني السابق، إن جماعة الإخوان كانت تقدم بعض الرموز الإخوانية كرموز سلفية مثل حازم صلاح أبوإسماعيل وغيره.

وحكى إبراهيم ربيع، عن خدعة كبرى كان يقوم بها الإخوان إبان فترة حكم الحزب الوطني الديموقراطي، قائلا: "كانوا يوفدون بعض عناصر الإخوان لدعم مرشح الحزب الوطني، وكان يحصل على توكيل من المرشح ثم يحضر داخل اللجنة ويقنعهم بتزوير الأصوات، ويقوم بتصوير عملية التزوير، ومن ثم بثها عبر شاشة قناة الجزيرة باعتبار أن الحزب الوطني يزور الانتخابات".