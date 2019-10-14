اختتمت مساء أمس الأحد فاعليات المهرجان الدولي للطهاة "جولدن شيف" في دورته الثالثة بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، بحضور 32 شيف يمثلوا وفود من عشر دول عربية.

شهدت فاعليات الختام حفل ضم فقرات ترفيهية وفنية متنوعة وتوزيع الجوائز للشيفات والمنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى، بحضور اللجنة المنظمة وضيوف المهرجان وعدد من الصحفيين ومراسلي الصحف و القنوات الفضائية.

حصدت مصر المركز الأول في مسابقة الطهي للمنتخبات بينما جاء منتخب السعودية في المركز الثاني وحلت فلسطين ثالثا، حيث تنافس 6 منتخبات في ختام اليوم الأخير للمهرجان وهي دول مصر والجزائر والمغرب وسوريا وفلسطين ولبنان، وقد المشاركون أطباق متنوعة منها الحلويات والمقبلات.

وكشف الشيف وحيد مصطفى، عضو لجنة التحكيم في المسابقة، أن المسابقة شهدت في يومها الأخير منافسة قوية بين المنتخبات الدول الستة الذين تنافسوا في النهائيات.

وذلك بعد أن انتهت مسابقات الفردي في اليوم الأول والثاني للمهرجان، مشيرا إلى أن كل فريق قدم طبقين أحدهما للجنة التحكيم والآخر للعرض.

ومن جانبه أعرب الشيف "هشام السيد" عضو لجنة التحكيم في تصريحات صحفية عن سعادته بالتواجد وسط هذا العدد المتميز من الشيفات العرب، موضحا أهمية المسابقة في زيادة أواصر التعارف والمحبة بين الدول العربية، مؤكدا على روح التنافس التي تشهدها المسابقة، موضحا أهمية المهرجان في تنوع الخبرات وتبادلها والتعرف على الثقافات المختلفة بين الدول.

وأعلنت دكتورة نيفين أبوزيد، رئيس المهرجان في تصريحات صحفية، أن لجنة التنظيم ضمت كلا من الشيف محمد يحي رئيس تجمع شيفات سوريا والشيف محمد الحر والشيف محمد الحاوي والشيف محمد السيد والمنسقة الإعلامية للمهرجان رشا أنور.

وضمت لجنة التحكيم عدد من الشيفات العرب هم الشيف سلطان السهلي، رئيس مجتمع طهاة المملكة العربية السعودية، والشيف عمر البصيري رئيس الجامعة المغربية لفنون الطهي، والشيف علاء البستاني رئيس جمعية النسر اللبناني، والشيف سامر خرفان من سوريا، والشيف أمال محمد من ليبيا، والشيف نديم ملحم والشيف أحمد حساسنة من فلسطين، والشيف دايخة ليندة من الجزائر، والشيف محمد الحر، والشيف محمد الحاوي، والشيف هشام السيد، ووحيد مصطفى من مصر.