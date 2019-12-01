جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية، بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة، بالمخالفة للقانون، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير ايطاليا رقم 805، القادمة من ميلانو، اشتبه شريف بركات مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.

جرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة مجدى عزت مأمور الفحص، فلم يتلاحظ وجود أية أشياء غريبة.

وبالعرض على إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا، من أشرف عدلي مأمور الضبط، تحت إشراف خالد عبدالعظيم مدير إدارة الحركة.

تبين وجود 8 ساعات رولكس مرصعة بالأحجار الثمينة، مخبأة بمكان حساس من جسم الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات، بأكثر من مليون جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.