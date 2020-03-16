الحكومة على الهواء.. 26 مداخلة تليفزيونية للوزراء: تحذير وإشادة ورد على شائعات

ظهر عدد من الوزراء في مداخلات هاتفية ببرامج "التوك شو" عبر الشاشات الفضائية المختلفة، للحديث عن أبرز الملفات التي تخص وزاراتهم، أمس.

وتستعرض "الوطن" مداخلات الوزراء، أمس، التي بلغت 20 مداخلة هاتفية بمختلف برامج "التوك شو" كما يلي:

وزير التموين يتوعد مستغلي المطهرات وأدوات التعقيم ويطمئن المواطنين

حذّر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع عقوبات مغلظة على كل من يستغل المطهرات وأدوات التعقيم تجاريًا بشكل سيئ، حيث إن هناك حملات مكثفة على أي خارج عن القانون وتوقيع أشد العقوبات، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وزير التموين يتوعد مستغلي المطهرات وأدوات التعقيم بعقوبات مغلظة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الحكومة استطاعت خلال يومي الخميس والجمعة صرف 3 أيام احتياطي للمخابز، حيث جرى اتخاذ هذا القرار منذ يوم الأربعاء الماضي، موضحا أن 75% من المخزون اللازم لكل محافظة موجود، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة والجبنة وغيرها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

وزير التموين: سنوفر السلع الأساسية بتخفيضات 25% في شهر رمضان

وأكد أن إجراءات الدولة التي اتخذتها لتوفير السلع ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا: "احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية المتوفر لدى الدولة يكفي وأكثر مما كنا نتصوره وأطمئن جماهير الشعب المصري وأقول لهم لا داعي للهلع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث".

وزير التموين للمواطنين: لا داعي للهلع.. لدينا احتياطي لكل السلع

وحذر المصيلحي بتوقيع عقوبات مغلظة على كل من يستغل المطهرات وأدوات التعقيم تجاريًا بشكل سيء، حيث إن هناك حملات مكثفة على أي خارج عن القانون وتوقيع أشد العقوبات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وزير التموين يتوعد مستغلي المطهرات وأدوات التعقيم بعقوبات مغلظة

وزيرة الهجرة تقدم التحية للسيدات المشاركات بوقفه احتجاجيه أمام البيت الأبيض

وجَّهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التحية للسيدات المشاركات في الوقفة أمام البيت الأبيض، لدعم الدولة المصرية في مفاوضات سد النهضة، حيث أن أهمية هذه الوقفة تأتي بسبب أهمية الرأي العام في الولايات المتحدة، وأهمية تحركات الجاليات في مسألة إصدار القرارات، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

"الهجرة": إثيوبيون وكينيون شاركوا في وقفة المصريين أمام البيت الأبيض

وزير المالية يتحدث عن الموازنة الجديدة للدولة وحوافز للعاملين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه وبعد إجراءات الاصلاح الاقتصادي الصعب على الدولة والمواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة وطبقات ذوي الدخل المنخفض، سيتم ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر أخذ إجراءات تتعلق بتحقيق هدف تحسين دخل المواطنين: "الهدف ده قدامنا من 8 شهور بنشتغل عليه"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة".

المالية: هدفنا الارتقاء بمعيشة المواطن منذ 8 أشهر وسننفذ العام الحالي

أكد وزير المالية أن هناك تكليفات رئاسية بصرف علاوة دورية 7% من الأجر للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين مثل أعضاء المهن الطبية والمهندسين وغيرهم وبحد أدنى 75 جنيه ودون حد أقصى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وزير المالية: موازنة العام الجديد تصل لـ 1.7 تريليون جنيه

وزير الاتصالات يتحدث عن خدمات جديدة للمواطنين للمكوث بالمنازل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى الإعلان عن أكثر من مبادرة مؤخرا الأولى كانت زيادة مجانية في سعة التحميل لكل المشتركين في الإنترنت المنزلي الثابت خلال هذا الشهر بنسبة 20%، لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على المكوث في منازلهم أطول فترة ممكنة، حيث إن تلك المبادرة ستكلف 200 مليون جنيه وسيتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في الدولة، موضحا: "التحميل الزيادة مثل تحميل بيانات زايده من الأنترنت خلال التصفح بالمواقع المختلفة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي.

الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنترنت المنزلي في مصر قد قفز من متوسط سرعة 5 ميجا في أوائل 2019، ووصل حتى 30 ميجا في أخر أحصاء صدر عن شركة عالمية متخصصة في قياس سرعة الإنترنت في الدول، حيث أن مصر قد قفزت من المركز الـ40 على مستوى قارة أفريقيا إلى المركز الثالث في عام واحد، موضحا أن ذلك قد كلف الدولة استثمارات قدرت بمليار و600 مليون دولار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة".

وزير الاتصالات: قفزنا للمركز الثالث على مستوى أفريقيا في سرعة الإنترنت

وأوضح طلعت أنه اتفق مع قيادات شركات الاتصالات على مجموعة من المبادرات، أولها زيادة مجانية في سعة التحميل لكل المشتركين في الإنترنت الثابت هذا الشهر، حيث أن تلك الزيادة المجانية ستتحمل تكلفتها الدولة متمثلة في الجهاز القومي للاتصالات وتبلغ 200 مليون جنيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

طلعت: الدولة ستتحمل 200 مليون جنيه تكلفة الزيادة المجانية في الإنترنت

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تعليم عن بعد للطلبة من خلال عدة قرارات لدعم العملية التعليمية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدارسة لمدة أسبوعين في كل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي.

"طلعت" يكشف مبادرات "الاتصالات" لمساعدة الطلاب على "التعليم عن بعد"

ونوّه بأن الوزارة طرحت عدة مبادرات من أجل دعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وزير الاتصالات: زيادة مجانية لسرعة الإنترنت بنسبة 20% لمدة شهر فقط

وزير الإعلام يتحدث عن مواجهة الدولة لشائعات فيروس كورونا

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة المصرية تتعرض لشائعات مغرضة من خارج البلاد حول فيروس كورونا، وهناك جهود كثيفة تبذلها الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تحاول بقدر الإمكان محاصرة انتشار الفيروس، حيث إن الحالات التي ظهرت في مصر من المصابين بفيروس كورونا كانت بسبب مخالطة أشخاص أجانب مصابين بهذا الفيروس، خلال حواره مع مراسل "EXTRA NEWS".

وزير الإعلام: نتعرض لشائعات مغرضة من الخارج حول كورونا

وزير الزراعة يتحدث عن المتضررين من الأمطار وتعويض أصحابها

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتابع كل الإجراءات التنفيذية المتعلقة بأزمة الطقس السيئ الذي شهدته مصر: "إحنا كنا من ضمن الوزارات اللي كنا في اجتماع دائم ومتابعة مستمرة لمديري مديريات الزراعة في كل المحفظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إحنا دولة بنقف في ظهر المواطن"، حيث أن الاجتماع الذي حضره مع رئيس الوزراء، اليوم، كان لرؤية تقييم الوزارة عن الوضع والنصح والإرشادات التي سيتم تقديمها للمزارعين: "نشرنا على مواقع الوزارة ما يجب أن يقوم به المزارع والفلاح".

وأوضح أن الوزارة سخرت كل الأجهزة والمعدات لمساعدة الفلاحين ومن تعرض لمشكلات مثل تطهير المصارف وري الأراضي: "إحنا بننصحهم استخدام نوع معين من الأسمدة يخف من درجة الرطوبة علشان متأثرش في الثمرة، مع استخدام المبيدات المحفزة للنبات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"

"الزراعة": حصر الأراضي المتضررة من الأمطار وتعويض أصحابها

ونفى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مصر لهجمة من قبل الجراد الأسود الفترة المقبلة: "يا ريت الناس تبطل إشاعات، فرق المسح قابلت المواطنين وسألوا الأهالي وتبين أن هذا الكلام عارٍ من الصحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

وزير الزراعة عن "هجوم الجراد": "بنقول بلاش تجمعات.. فنعمل شائعات"

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم يأتي في إطار متابعة جادة مع كافة الوزارات للاطمئنان على الموقف بالنسبة لموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها الدولة خلال الأيام الماضية، فضلًا عن متابعة نتائج التقييم وكيفية التغلب على بعض الأضرار التي أصابت بعض الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

"القصير" بحثت مع "مدبولي" سبل التغلب على خسائر الفلاحين من الطقس السيئ

وزيرة التجارة تؤكد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعات السيدت التي ظهرن ببرنامج "التاسعة"

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة دعم السيدات اللاتي ظهرن ببرنامج "التاسعة" يوم الاحتفال بيوم المرأة العالمي: "وجه بالاهتمام بتلك النماذج والوزارة تواصلت معهم"، وذلك خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على الفضائية الأولى المصرية.

وزير التجارة: السيسي وجه بدعم سيدات "المرأة العالمي" في برنامج التاسعة

وزير التعليم العالي يمطئن المواطنين.. نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن عملية التعقيم التي تشهدها الجامعات في الوقت الحالي بدأت بجامعة عين شمس، أمس، ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن ثاني محطات التعقيم والتجهيز ستكون جامعة القاهرة والتي ستشهد حملات مكبرة لعملية التعقيم صباح الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر فضائية العربية الحدث،

وزير التعليم العالي: سنواصل تعقيم الجامعات لمحاصرة كورونا

وزير النقل يؤكد اتخاذ الوزارة كافة الإجرائات الأزمة لمواجهة فيروس كورونا

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه وجه كل قطاعات وزارة النقل سواء السكة الحديد أو المترو أو المواني البحرية أو المواني البرية لتنفيذ مجموعة من الاحتياطات السريعة، والتنسيق بالاستمرار مع وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وجرى التطهير المستمر لكل من يتعامل مع الجمهور أو الأماكن التي يتعامل الجمهور فيها مع قطاعات الوزارة: "مثلًا كل شبابيك قطع التذاكر في المترو والسكة الحديد، وكل الفواصل المعدنية بين الشبابيك وبعضها"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

كامل الوزير: نطهر شبابيك قطع التذاكر 3 مرات يوميا لمواجهة كورونا

وزير العدل يستعرض جهود الوزارة لمواجهة فيروس كورونا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه جرى تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مشددًا على أنه لم يجر وقف العمل في المحاكم، وذلك لمدة 10 أيام حيث لن تُشطب الدعاوى، حيث أنه سيجري تأجيل القضايا إلى جلسات قادمة، ولن يخسر المواطن أي شيء: "كل ما عليه أن يعرف موعد الجلسة الجديدة الخاصة بدعواه"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد".

وزير العدل: أجلنا النظر في الدعاوى لكن الأعمال الإدارية مستمرة

بينما شهد شهد يوم أمس، ظهور وزراء بالحكومة بمداخلات هاتفية مع برامج "التوك شو" عبر الشاشات الفضائية المختلفة:-

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الجولة التي قام بها بعدد من الدول العربية والأوروبية تهدف لتسليم رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقادة العرب ورئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ماكرون، لشرح مسار التفاوض بشأن سد النهضة، والمسار الطويل من المفاوضات التي خاضتها مصر للتوصل للاتفاق النهائي في واشنطن، والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أن الجولة كانت مناسبة طيبة لشرح كافة التفاصيل والحديث عن الأسلوب الأمثل للتضامن بين الدول الشقيقة ومصر، والخطوات التي يمكن القيام بها لدعم الموقف المصري وحث الجانب الإثيوبي للعودة للمفاوضات، بالحث أو استخدام بعض الأدوات لديهم.

شكري: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة.. وهناك تفهم أوروبي لخطورة الوضع

وزير التربية والتعليم يتحدث عن امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن المواد الدراسية للصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة ستكون متاحة على المحتوى الرقمي "بنك المعرفة"، موضحًا أن تعليق الدراسة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين جاء كإجراء احترازي لمنع التجمعات والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الصف الأول والثاني الثانوي لديهما إمكانية إجراء الامتحانات بأشكال وأدوات متعددة ومن بينها عن بُعد عبر الإنترنت، بينما الشهادة الثانوية في الصف الثالث لا يمكن أن يخوضوا الامتحانات عن بُعد أو من خلال الإنترنت.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يجب على أولياء الأمور منع أبنائهم الطلاب عن حضور الدروس الخصوصية لتفادي نقل وانتشار الفيروس، وهناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية لغلق سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن امتحانات الإعدادية والثانوية في مواعيدها المحددة، ولن تتأثر بتعليق الدراسة.

طارق شوقي: لا يمكن إجراء امتحانات الشهادة الثانوية عبر الإنترنت

وزيرة التضامن تتحدث عن متضرري الزرايب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منطقة الزرايب بـ15 مايو، كانت من المناطق الأكثر تضررًا بالطقس السيئ، حيث تقع بالقرب من مخرات السيول، ولهذا السبب تتجمع المياه بالمنطقة، موضحة أن الحكومة تبحث أفضل البدائل لنقلهم في أقرب وقت ممكن، حيث إنه يوجد 60% من أهالي الزرايب في مناطق خطرة، وبحاجة للنقل فورًا.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الحكومة وضعت من قبل خطة لنقلهم، ولكنهم رفضوا النقل ارتباطًا بالمنطقة، ونحن وضعنا حلولا بعيدة المدى لصالح أهالي الزرايب، لنقلهم لمكان يليق بهم ويؤمنهم.

القباج: 60% من أهالي الزرايب يعيشون في منطقة خطرة وبحاجة للنقل فورا

وزيرة الصحة تطالب المصريين بالتعامل مع فيروس كورونا على محمل الجدية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت 110 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى الآن، مشيرة إلى أن 85% من الحالات المصابة بالفيروس في العالم تتماثل الشفاء بسبب قوة جهاز المناعة، موضحة في الوقت ذاته أن 90% من الإصابات بالمرض جاءت نتيجة المخالطة بالمصابين.

وأشادت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية لمدة أسبوعين بداية من الغد، حيث ذكرت أن هذا الإجراء يُعد حماية للشعب المصري.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جاد حيث إن الفيروس أمر بسيط ويمكن تفاديه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه، كما أن الوزارة تقوم بعمل تقييم دوري بشأن فيروس كورونا وبناء عليه يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدة أن العامل الأهم في مواجهة المرض هو المواطن نفسه.

وزير التعليم العالي يتحدث عن مد العام الدراسي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجرى إعادة تقييم الموقف بشأن الدراسة في الجامعات كل فترة، بناءً على بيانات ومعلومات، مشيرًا إلى أنه يجرى الاستعداد لقرار تعطيل المدارس منذ شهر من خلال الدراسات الميدانية وما هو موجود في دول العالم، ودراسة نماذج سابقة لإدارة أزمات سابقة لمواقف مشابهة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أنه جرى إتخاذ هذا القرار لمنع زيادة انتشار الفيروس.

وتابع: "ممكن أدرس فصل كامل في الصيف خاصة في الكليات العملية العلمية"، مشيرًا إلى أنه يمكن تكثيف الدراسة في أسابيع قليلة، لكن لا يمكن شطب أو الاستغناء عن القدر الكافي للتخصصات المختلفة.

التعليم العالي: مد الدراسة طيلة فترة الصيف في الجامعات وارد .

وزير الرياضة يتحدث عن النشاط الرياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية أصبحت تتعامل مع الأزمات بشكل استباقي، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس كل الخطوات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أن الوزارة قررت منذ فترة منع التجمعات في الأندية والبطولات، ومنع حضور الجماهير المباريات الرياضية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أهمية منع التجمعات.

وتابع: "مفيش أنشطة رياضية، بس الأندية مش هتتقفل، ومفيش مشاكل مادام الأماكن مفتوحة، مفيش تدريب في النوادي لمدة أسبوعين".

وزير الرياضة: لم نلغِ تدريبات المنتخبات الوطنية التي تستعد للأولمبياد