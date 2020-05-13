إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:14 م | الأربعاء 13 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية، خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية.
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط بقرية التوادر التابعة لمجلس قروي برديس، وتم ضبط جرار بلوك أبيض تنفيذا لقرار محافظ سوهاج بحظر الطوب الحجري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة عدد حالتين إزالة فورية بقرية بني هلال تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 170 مترا، عبارة عن أحواش بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت.
وفي مركز ومدينة جهينة نفذت حملة إزالة على التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بقرية نزلة على بالطليحات، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 525 مترا مربعا، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم حملة إزالة فورية لمنزل على مساحة 2 قيراط بقرية العيساوية شرق، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة، وفك الشدة الخشبية، وااتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.