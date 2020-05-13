إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية، خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6 قراريط بقرية التوادر التابعة لمجلس قروي برديس، وتم ضبط جرار بلوك أبيض تنفيذا لقرار محافظ سوهاج بحظر الطوب الحجري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة عدد حالتين إزالة فورية بقرية بني هلال تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 170 مترا، عبارة عن أحواش بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت.

وفي مركز ومدينة جهينة نفذت حملة إزالة على التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بقرية نزلة على بالطليحات، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 525 مترا مربعا، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم حملة إزالة فورية لمنزل على مساحة 2 قيراط بقرية العيساوية شرق، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة، وفك الشدة الخشبية، وااتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.