تغريم مدير مستشفى الصدر بالمحلة لمخالفته الحظر أثناء توجهه إلى عمله

قال الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى الصدر المخصصة للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا، اليوم، إنه تعرض لغرامة مالية قدرها ألف جنيه بسبب سيره بسيارته أثناء فترة الحظر بشارع البحر الرئيسي يوم 13 مايو الماضي.

وأضاف "حيدر" أن هذا حدث حال توجهه إلى العمل، وتابع بقوله " كنت متوجها إلي قاعة الاجتماعات بمستشفى الصدر لحضور اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وحينما عبرت بسيارتي ميداني الشون والبندر فوجئت بوجود أكمنة الحظر وقيام أحد الضباط بتحرير مخالفة كسر الحظر وورود رسالة على هاتفي بتطبيق قيمة الحد الأدنى 1000 جنيه وضروره توجهي إلى النيابة العامة للتصالح فيها " .

وتعجب "حيدر" من هذا الإجراء قائلا:" نمارس مهام عملنا من أجل خدمة أبناء بلدنا ونفاجىء بتوقيع مثل تلك الغرامات علينا، ونحن نؤدي واجبنا الوطني تجاه أهلنا ".

وناشد مسؤولي القيادات التنفيذية والأمنية بضرورة تطبيق قرارات الاستثناء لأعضاء وطواقم الجيش الأبيض خلال قيامهم بدورهم في رعاية المرضى.

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، والعميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور، لتطبيق قرار ولوائح مجلس الوزراء، واستثناء أعضاء وطواقم الجيش الأبيض من أي غرامات أثناء ساعات الحظر الليلي من أجل القيام بدورهم في خدمه أبناء الوطن.