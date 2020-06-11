الوفد: ما يجري على الساحة الليبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن ما يجري على الساحة الليبية من خلال المليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع؛ لأن الإرادة المصرية الصلبة قد تحطمت عليها جميع المؤامرات في 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أنه كان المستهدف هو إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول عربية أخرى ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصري طبقا لتقرير "جوجل" للدفاع عن مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بحزب الوفد، لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب.

وأضاف أبو شقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات، وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر، ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات.

وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدث ثورتين وأجبر نابليون على الخروج من مصر، وكل هذا لم يفت على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.

وأشار أبو شقة إلى وجود مشاهد كثيرة على هذا الأمر منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد باشا زغلول، وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".