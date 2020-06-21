خبير عسكري: أردوغان جعجاع ومصر قلبت على الوش التاني

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة المصرية جاهزة للحرب في أي وقت، ومن يريد الحرب مع مصر يتجاوز الخط الأحمر في ليبيا، فالخط الأحمر في ليبيا عند مدينة سرت والجفرة الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح بأي قوات أن تتخطاها لأنها ستكون في حالة حرب مع مصر.

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن أي قوات تتخطى الخط الأحمر في ليبيا ستكون مرصودة جوا وسيتم توجيه ضربات من جانب القوات المسلحة وسيكون التدمير الشامل لمن يتخطى تلك المنطقة ومن يتبقى سيتم أسره، موضحًا أن المقاتل المصري يجيد القتال في مسرح العمليات الصحراوي.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدا للقوات المسلحة المصرية، كما أن القوات الخاصة المنقولة جوا تعمل في أي وقت بكفاءة عالية، مضيفًا: "مصر قلبت على الوش التاني.. والرجالة اللي في الأرض عاوزه تحارب"، مؤكدًا أن الرئيس وجه رسائل قوية لمن يحاول المساس بأمننا القومي، وحدد ساعة الصفر بأنها ستبدأ مع اقتراب أي شخص من الخط الأحمر في ليبيا.

وأوضح أن مصر دولة سلام والرئيس السيسي يدعم عملية السلام في ليبيا، ولا توجد دولة في العالم خاضت حروبا مثل مصر حيث تخوض حروبا منذ عام 1956 ونمتلك على إثر ذلك خبرة قتال عالية، موضحا أن المليشيات أو الجنود الأتراك في ليبيا لن يعودوا مرة أخرى إلى بلادهم في حال أن لمسوا الخط الأحمر.

ووصف خلف، رجب طيب أردوغان بأنه شخص "جعجاع"، موضحا أن تركيا لا تمتلك إمكانيات لتواجه 10% من القوات المسلحة المصرية خاصة أن مسرح العمليات في مصر تحفظه بالكامل، كما أن الرئيس السيسي أكد أن مصر استخدمت حقها القانوني في حماية أمنها القومي.

واستطرد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن أردوغان سيدعم المليشيات المسلحة لأنه لا يستطيع مواجهة مصر، وفي الوقت ذاته قال إن القبائل الليبية لديها القدرة تدريبيا وتسليحا لمواجهة مليشيات أردوغان والسراج، وفي الوقت نفسه طالب ممثل القبائل الليبية من الرئيس السيسي بحماية ليبيا والحفاظ على أمنها، وأعلن مجلس مشايخ ترهونة تأييده للموقف المصير بشأن ليبيا.