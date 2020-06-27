الكويتية تسجل 3 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، 3 حالات وفاة، و688 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 344 حالة، والمصابين إلى 44 ألفا و586 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيرا إلى أن من بين الحالات التي رصدت، 444 حالة لمواطنين كويتيين، و244 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 155 حالة، وتم إجراء 3240 مسحة مخبرية ليبلغ إجمالي المسحات 375 ألفا و524 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.