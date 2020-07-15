ارتياح بين طلاب الأزهر بعد أداء مادة التفسير

أدى طلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية بالأزهر الشريف امتحان مادة التفسير، اليوم، حيث شهدت اللجان حالة من الرضا بين الطلاب عن أداء المادة، ولم يتلق قطاع المعاهد الأزهرية أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، لـ"الوطن" إنَّ الامتحانات مرت دون أي شكاوي من قبل الطلاب، الذين أبدوا ارتياحهم بمستوى الامتحان اليوم، وليس هناك أي شكاوى من صعوبة المادة

وتفقدت قيادات الأزهر وعلى رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الامتحانات، حيث نقل الوكيل تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر لهم وطالبهم بضرورة الاجتهاد والتركيز.

وتابعت قيادات الأزهر سير إجراءات الامتحانات بدءا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.