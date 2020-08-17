مقتل 3 شرطيين جراء هجوم مسلح بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، مقتل 3 شرطيين جراء هجوم مسلح في إقليم "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن مسلحين فتحوا النيران على نقطة أمنية بضاحية "بارامولا" البعيدة عن عاصمة الإقليم بحوالي 50 كيلو مترا وتمكنوا من الهروب.

وأضافت القناة الهندية، أن التعزيزات الأمنية وصلت لاحقا إلى المنطقة وتم تطويقها وبدء عملية بحث موسعة.

جدير بالذكر، أن هذا الهجوم هو الثالث على قوات الأمن في إقليم "جامو وكشمير" خلال أسبوع واحد.