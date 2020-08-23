إحالة 64 طبيبا وصيدليا بمستشفى بهتيم للتحقيق بسبب "التزويغ"

أحال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، 64 طبيبا وصيدليا أخصائي علاج طبيعي بمستشفى بهتيم المركزي للتحقيق، لانصرافهم عن العمل، رغم إثبات حضورهم بكشوف الحضور.

وتبين لنائب المحافظ خلال جولته في مستشفى بهتيم، تغيب 37 طبيبا و7 أطباء أسنان و12 صيدليا و8 إخصائين علاج طبيعي. وجرى إثبات الواقعة بكشوف الحضور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالحضور وفقا للجداول المعلنة مشيرا إلى أن تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين هو واجب وطني غير مسموح بالتخاذل فيه.

جدير بالذكر أن نائب المحافظ تفقد خلال الأسبوع الماضي مستشفى الخصوص المركزي والذي تبين غياب ٩ أطباء وصيادلة بها كما تفقد عددا من الوحدات الصحية بشبين القناطر في إطار متابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة انتظام سير العمل بمستشفيات المحافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد