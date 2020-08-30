قصص عاطفية دفعت أصحابها للانتحار

تتعدد أسباب الانتحار، وتختلف من حالة لأخرى، فقد تكون اقتصادية، أو اجتماعية، لكنها قد تكون أيضًا عاطفية، ترتبط باليأس من الارتباط بحبيب، أو بتغير العلاقة به، ما يتسبب في مرور الشخص باضطراب نفسي لا يستطيع تحمله، فيضطر إلى الانتحار، سواء بالشنق، أو استخدام الأسلحة النارية، أو التسمم، وتستعرض "الوطن" أبرز حكايات المنتحرين لأسباب عاطفية، في التقرير التالي:

- شنقت نفسها لفسخ خطوبتها من ابن عمتها

كشف ضباط مباحث مديرية أمن بني سويف، لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف، وتبين أنها أقدمت على الانتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.

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- تناول حبوبًا سامة بعد وفاة زوجته

انتحر عجوز في العقد السابع من العمر، بإحدى قرى مركز الدلنجات في البحيرة، إثر تناوله قرص حفظ الحبوب السام.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بوصول "حمدى.م.ق" 65 عامًا إلى مستشفى الدلنجات، مصابا بالتسمم نتيجة تناول حبوب الغلال القاتلة، وتم نقله إلى مستشفى إيتاي البارود، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

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- أنهى حياته بعد وفاة والدته

انتحر شاب، شنقًا داخل شقته بمساكن التمليك بكفرالدوار بالبحيرة، لمروره بأزمة نفسية بعد وفاة والدته، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

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- تناولت الحبة السامة بعد زواج زوجها بأخرى

أقدمت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، بإحدى قرى محافظة المنوفية، على الانتحار إثر تناولها 3 أقراص من أقراص حفظ القمح " الحبة السامة"، حيث نٌقلت إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج، ولكنها توفت فور وصولها للمستشفى.

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- شنق نفسه حزنا على وفاة صديقه

بعد مرور شهر على مصرع صديقه أمام عينيه في حادث تصادم، قرر طالب الهندسة اللحاق به، وشنق نفسه حزنًا على صديقه، وتخلص من حياته داخل منزله بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

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- ألقت نفسها من الطابق الثالث بعد علمها بنية زوجها الزواج عليها

ألقت ربة منزل بإحدى قرى طوخ بالقليوبية، بنفسها من شرفه البلكونة بالدور الثالث، إثر خلافات زوجية مع زوجها، لعلمها نيته الزواج من أخرى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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- شقيقاه رفضا مساعدته في الزواج فأطلق على نفسه النار

"طلقة في الرأس" كتبت نهاية الشاب الثلاثيني في العمرانية، حيث كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشاب أقدم على الانتحار وأطلق الرصاص على نفسه، ما أسفر عن مقتله في الحال، بعد رفض اثنين من أشقائه مساعدته ماديًا لكي يتمكن من الزواج.

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- عجز عن الزواج فشنق نفسه

انتحر تاجر ملابس شنقًا، حيث لف رقبته بسلك كهرباء داخل متجره بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة عدم قدرته على الزواج.

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- لم يجد من يشكو له همه فأنهى حياته بنفسه

تخلص شاب من حياته شنقا بمدينة السنطة بالغربية، بعدما ساءت حالته النفسية، ما دفعه للتخلص من حياته بشنق نفسه.

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب محمد الخطيب صاحب الـ 25 عامًا، وتداولوا آخر منشور له كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "أشعر بالأنانية كوني سأنهي ألمي هذا بعد لحظات، بينما هناك أحد يتألم ولا يستطيع الانتحار فقط لأنه مسلم".

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- اكتئب بعد موت والده فرمى نفسه

أقدم طالب سودانى الجنسية، يدرس بالأكاديمية البحرية، على الانتحار قفزًا من نافذة الشقة محل سكنه، بمنطقة شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بوصول "خ.ح.ط" سودانى الجنسية إلى مستشفى الميري الجامعي، مصاب بكسور بمختلف أنحاء الجسم ونزيف حيث توفى على الفور.

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- تناولت مبيدًا حشريًا لرفضها الزواج من أحد أقاربها

انتحرت طالبة بتناول مبيد حشري "حبوب مكافحة سوس الغلال"، بإحدى قرى مركز ناصر شمال بني سويف، ونقلت لمشرحة مستشفى ناصر المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ مستشفى ناصر العام، بوصول طالبة تدعى "أ . س . أ" 16 عامًا، مقيمة دائرة المركز، في حالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة "مبيد حشري" وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

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- طالب الجامعة البريطانية خنق نفسه بغاز بسبب ابتعاد حبيبته عنه

انتحر طالب فى الجامعة البريطانية، داخل سيارته عن طريق خنق نفسه بغاز الهيليوم، بسبب ابتعاد حبيبته عنه.

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- انتحر بسبب رفضه من أهل حبيبته

كشفت تحريات المباحث في واقعة انتحار شاب قرية البصارطة شنقًا بسبب قصة حب، ووفقًا لمصدر أمني أفاد لـ"الوطن"، أن الشاب المنتحر كان يحب فتاة ويرغب في الارتباط بها ولكن أهله رفضوا الأمر نظرا لعدم عمله.

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- انتحر بـ"ملاءة سرير" لعدم قدرته على الزواج

أقدم عامل في منتصف العقد الثالث من عمره، على الانتحار شنقًا بربط ملاءة سرير في عنقه وتعليقها في "جنش" مروحة سقف غرفته بمنزله بقرية كوم الصعايدة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وذلك لسوء حالته النفسية وعدم قدرته على الزواج، وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع جثته بمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

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- الأسرة رفضت إتمام خطوبتها فتناولت أقراصًا سامة

أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية على الانتحار، بتناول مادة سامة عبارة عن أقراص، إثر مرورها بأزمة نفسية، عقب رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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- ألقت نفسها من البلكونة أثناء مشاجرة مع زوجها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن تفاصيل جديدة في واقعة إقدام ربة منزل شابة، تبلغ من العمر 23 عامًا، على الانتحار، بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بقرية "العمار الكبرى"، دائرة مركز طوخ، بعدما أبلغها زوجها باعتزامه الزواج من أخرى.

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