نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح علي رأس أولوياتي بـ"الشيوخ"

أكد النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، أن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مهمة للحياة السياسية في مصر، ولاسيما أنه يضم عددا من أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات.

وقال هاشم، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، إنه سيركز بشكل أساسي علي ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد، سيكون لها اولوية كبيرة حيث نجحت الدولة فى تطبيق تلك المنظومة فى محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، هو الأمر الذي يتطلب سرعة في تعميم ذلك المشروع الحيوى.

كما أكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ فى المطالبة بزيادة عدد الأسرة فى المستشفيات.

وأشار إلى أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.