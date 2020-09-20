نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح علي رأس أولوياتي بـ"الشيوخ"

نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح علي رأس أولوياتي بـ"الشيوخ"
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ولاء نعمه الله
09:07 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
استخراج كارنيهات الشيوخ اليوم
أكد النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، أن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مهمة للحياة السياسية في مصر، ولاسيما أنه يضم عددا من أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات.
وقال هاشم، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، إنه سيركز بشكل أساسي علي ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد، سيكون لها اولوية كبيرة حيث نجحت الدولة فى تطبيق تلك المنظومة فى محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، هو الأمر الذي يتطلب سرعة في تعميم ذلك المشروع الحيوى.
كما أكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ فى المطالبة بزيادة عدد الأسرة فى المستشفيات.
وأشار إلى أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.