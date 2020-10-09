مهرجان "لغبطيطا" يقترب من الـ50 مليون مشاهدة

حرص كلا من حسن شاكوش وعمر كمال مطربي المهرجانات، على الاحتفال بتخطي مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، الذي تم طرحه 25 أغسطس الماضي حاجز الـ48 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

أحيا حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرًا في تونس سلسلة حفلات ناجحة، رفعت شعار كامل العدد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، عددًا من الصور الخاصة بالمشاجرة التي وقعت بحفل الثنائي، الذي أقيم في لبنان.

ونشرت صفحة "وينيه الدولة" اللبنانية فيديو من داخل الحفل يوضح سبب بداية المشاجرة، التي بدأت بخلاف بين اثنين من الحضور، ألقوا بالسماعات ومكبرات الصوت من أعلى المسرح.

وأعلن "كمال" تكريمه في لبنان، من مؤسسة مشاهير العرب، على مجمل أعماله في 2020.

ونشرعبر "فيس بوك"، صورا له وهو يحمل الجائزة، معلقًا: "تكريمي اليوم، من مؤسسة (مشاهير العرب) اللبنانية، عن أعمالي في 2020 (بنت الجيران، عود البطل، لغبطيطا، شمس المجرة، شيكولاتة سايحة، بنبونى ساقط في نوتيلا)، والتي تعدت مشاهدتهم مليار مشاهدة".

ورغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات غنائية، إلا أن مغني المهرجانات عمر كمال، تحدى قرار النقابة وأعلن عبر حسابه بـ"إنستجرام"، إحيائه سلسلة حفلات في لبنان وسوريا بصحبة حسن شاكوش، كما نشر كمال صورًا له أثناء تكريمه في بيروت عن أعماله الفنية.

وطرح مؤخرا عمر كمال مهرجان "حته قمراية" غناء عمر وأورتيجا ولاقى هجومًا شديدًا من الجمهور، الذي أكد عدم تناسق صوتيهما معًا، مطالبين "كمال" بأن يعود للغناء مع حسن شاكوش فقط.

وعلّق متابع على المهرجان، بالقول "أورتيجا الأغنية مش لايقة عليه خالص، وعمر كمال الأغنية عليك لوحدك"، فيما ذكر آخر "يا جماعة، افهموا أورتيجا مينفعش مع عمر، لأن تركيبة عمر وشاكوش ده بيقول سؤال، وده بيقول جواب، فبيعمل التركيبة اللي انتوا بتحبوها، أما عمر وأورتيجا نفس السكة فمفيش جديد، وبالتالي مش هتعجب الناس".

وقال آخر: "حاسس إنها مش مظبوطة ثنائية شاكوش أفضل يا عمر، والأغنية مش مفهومة خالص ربنا يوفقك".