لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. خطوات استيفاء استمارة التقدم للاختبارات

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لبدء اختبارات التيرم الأول من العام الدراسي الحالي، خلال شهر يناير المقبل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إمكانية تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات تسجيل استمارة التقدم للاختبارات، وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات

يشترط من تفعيل البريد الالكتروني الخاص من أوفيس 365، بالإضافة إلى تجهيز صورة شخصية جديدة للطلاب بخلفية بيضاء.

خطوات إنشاء بريد أوفيس 365

إذا لم يكن لديك بريد، فيمكنك الدخول على صفحة التقدم للاختبارات واختيار إنشاء بريد إلكتروني جديد، وإنشاء حساب جديد.

سيطلب منك إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص بالطلب "بالنسبة لأولى ثانوي فالكود موجود في ايصال تسلم التابلت" أما بالنسبة للصف الثاني فالكود هو الرمز الموجود في بداية البريد الالكتروني الخاص بحساب بنك المعرفة، والضغط على "لست روبوت".

سيطلب منك إدخال رقم هاتف، وبريد الكتروني بديل، ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر البريد الخاص بك.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات

الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

اختيار تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

يتطلب الأمر تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الخاص بالطالب عبر موقع مايكروسوفت، يتم تسجيل البريد وكلمة السر.

سيقوم بإدخالك على صفحة البيانات والمعلومات، وسيتطلب منك الضغط على كلمة موافق.

ثم ستظهر الصفحة التي تتطلب استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم، والكود والرقم القومي، وهي ستكون موجودة وفقا لبيانات الوزارة، لذا يجب أن تتأكد من تسجيل الاستمارة.

يجب التأكد من البيانات ثم الضغط على حفظ، إذا كنت تنوى تعديل أي بيانات في وقت لاحق، أو اعتماد لإرسالها إلى الوزارة.

في حالة كان هناك خطأ في البيانات أو المعلومات بعد اعتماد الاستمارة، يتم إرسال شكوى للموقع الالكتروني لاستقبال الشكوى، وسيتم الرد على الطالب خلال 72 ساعة، من هنــــا.

وأكدت الوزارة أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر الجاري حتى 10 ديسمبر.