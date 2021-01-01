احتفاء دولي بـ«نجاحات مصر» في 2020: ثاني أعلى نمو بالعالم في ظل كورونا

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في تقرير حديث صادر عنه تزامناً مع احتفالات رأس السنة الجديدة، شهادات عدة مؤسسات دولية بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2020، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

انخفاض معدلات الدين

أولى المؤسسات التي رصدها «معلومات الوزراء»، كان «صندوق النقد الدولي»، والذي قال إن مصر سجلت ثاني أعلى معدل نمو في العالم بنسبة 3.6%، كما انخفضت معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 108% في العام المالي 2016/ 2017، إلى 88% في عام 2019/ 2020.

النقطة المضيئة في أفريقيا

ثاني المؤسسات التي رصدها «التقرير»، كان البنك الدولي، والذي وصف مصر بأنها «النقطة المضيئة» في قارة أفريقيا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بنسبة 11% خلال العام المالي 2019/ 2020، مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019.

محافظ الأوراق المالية

ثالث المؤسسات كان «دويتش بنك»، والذي وصف «القاهرة» بأنها «الأكثر جذباً لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة»، لافتاً إلى أن «القاهرة» تحتل الترتيب الخامس من حيث تمركز الأجانب، والمركز الثالث من حيث تراجع أسعار الفائدة.

قائمة الأسرع نمواً

ولفت التقرير إلى أن مؤسسة «بلومبرج» العالمية، قالت إن مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نمواً في العالم خلال العام المُنصرم 2020.

ثقة عالمية في اقتصادنا

أما «jp morgan»؛ فأشارت إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا، التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش»، وذلك خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، إشارة إلى فترة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

يأتي ذلك في ظل حرص الحكومة على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، ودفع النمو الاقتصادي للبلاد في المرحلة المقبلة.