عاجل.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، استشهاد فلسطيني من «مخيم الفوار» جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدها المخيم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت في وقت سابق، المخيم، وأطلقت الرصاص الحي ، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، كما اعتقلت آخرين، واحتجز الاحتلال، سيارة إسعاف تنقل إصابة بالرصاص الحي وصفت بالخطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المخيم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت فجر اليوم، إنه تم تسجيل 4 إصابات بالرصاص الحي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة خامسة بقنبلة صوت في الوجه، وصلت مستشفى الخليل الحكومي، خلال المواجهات اندلعت في المدينة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة وقطاع غزة.

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، عن وصول 18 إصابة بالرصاص الحي إلى مستشفى الخليل الحكومي إحداها بحالة متوسطة.