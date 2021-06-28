قبل ساعات من غلق باب تلقي الطلبات.. أسعار العدادات والمقايسات

حددت الشركة القابضة للكهرباء، أسعار العدادات والمقايسات الجديدة للمدن والقرى، للطلبات التي استقبلتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتحويل نظام استهلاك الممارسة إلى عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، التي من المقرر انتهاء مدة تلقي طلبات المواطنين عبر المنصة، وفقا لقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم الأربعاء المقبل «نهاية الشهر الجاري»

تقسيط قيمة المقايسة بدون فوائد

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء، أنه من الممكن أن تسمح شركات توزيع الكهرباء للمواطنين، تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع، من خلال تقديم طلب من المشترك لشركة التوزيع التابع لها.

أسعار المقايسات والعدادات للقطاعين المنزلي والتجاري

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، بدء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، استكمال عمل الإجراءات التنفيذية لطلبات المواطنين المقدمة عبر المنصة الموحدة، بالأسعار التي اعلنتها الشركة القابضة للكهرباء الخاصة بالعدادات ومقايسات القطاعين المنزلي والتجاري كالتالي:

أسعار مقايسات القطاع المنزلي بالمدن والقري

- سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

أسعار مقايسات القطاع التجاري للمدن والقرى

- 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

أسعار العدادات بقدراتها المختلفة

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، أسعار العدادات التي يجري تركيبها، بناء على رغبة المواطنين عبر المنصة للتحويل من نظام استهلاك الممارسة إلى العداد الكودي كالتالي:

-1247 جنيها قيمة العداد الأحادي شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- 1547 جنيها قيمة العداد الثلاثي شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- إضافة 285 جنيها مصاريف تركيب العداد.