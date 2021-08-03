ضبط أدوات صحية مجهولة المصدر وسكر ناقص الوزن بالبحيرة

متابعات مستمرة وجه بها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتصدى بكل حزم لجميع المخالفات وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، ومديرية التموين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة بحملة مكبرة بنطاق أبو المطامير، تم المرور من خلالها على الأسواق والمحلات التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، تم تحرير عدد 7 محاضر مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهيه الصلاحية لعدد 102 عبوة متعددة الأصناف.

كما حرر 3 محاضر أدوية بيطرية منتهية الصلاحية لأصناف متعددة، وكذا محضر عدم الإعلان عن الأسعار بإحدى محلات بيع الأدوية البيطرية، كما تم ضبط 13 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 100 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و 840 كجم سكر ناقص الوزن.

ومن خلال الحملات التي نُفذت اليوم، تم ضبط 160 لتر زيوت سيارات بدون بيانات «غش تجاري»، و 48 لتر مجهول المصدر، وكذا 13 جركن زيوت سيارات بإجمالي 112 لتر مجهول المصدر، بالإضافة إلى 1500 قطعة أدوات صحية مجهولة المصدر.

كما تم سحب عدد 15 عينة مواد أغذية مختلفة لإرسالها المعامل لفحص صلاحيتها، وتحرير عدد 19 محضر إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام 16 كجم عجوة مكشوف عليها أتربة وحشرات، وبها تغير بخواصها الطبيعية وعليها علامات تلف ظاهري و 7 كجم مخبوزات تالفة وغير محتفظة بخواصها.

ومن جانبه شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.