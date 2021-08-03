«الشريف» يناقش المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بالإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا، اليوم، لمناقشة خطة إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

محافظ الإسكندرية يشكر 3 جهات لمعاونتهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس علي الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في المحافظة، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانتا وما زالتا بيت الخبرة العلمية الداعم للمحافظة.

تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية

وأكد المحافظ علي تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخطة المحافظة لتخطيط كافة المناطق غير المخططة وإعادة تخطيط كافة المناطق وتحويلها لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة علي أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمهندس إيمان المهدي والدكتور أحمد الزيات مستشاري المحافظ، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وممثلي جامعات الإسكندرية، و الأكاديمية العربية، وفاروس، والجهات المعنية بالمحافظة.