بكري يعترض وزعيم الأغلبية يرد: البرلمان صوت الشعب ويمارس دوره الرقابي

قال النائب اشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بالبرلمان، إن مجلس النواب سيظل معبرًا عن صوت الشعب المصري ويمارس إداوته الرقابية، مضيفًا أنه يتحدى أن يكون أي نائب قد سجل كلمته على التابلت بالجلسة العامة ومنع من الحديث.

وعلق زعيم الأغلبية، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون حماية المنشآت العامة، على أعترض مصطفى بكري في بداية الجلسة على عدم منحة الكلمة، أن المجلس مارس أدواره الرقابية بكل حرية داخل القاعة وتحت أشراف المستشار الجليل حنفي جبالي وهذا بشهادة المعارضة، مؤكدًا رفضه مع كل الاحترام والتقدير الكلمات التي خرجت من النائب مصطفي بكري، بأن المجلس لم يمارس أدواته الرقابية.

وأكد زعيم الأغلبية بالنواب، أن هذا البرلمان مارس عددًا من الأدوات الرقابية قد تجاوز حد المعقول وكان افضل من غيره من البرلمانات السابقة التي كانت تمارس فيه الكلمات باستفاضة.

البرلمان يمارس دوره في دعم المواطن المصري

وقال زعيم الأغلبية: «مع كل الاحترام والتقدير فان هذه القاعة تمارس دورها في دعم المواطن المصري ودعم الدولة المصرية دون أي تقصير، ولا بد أن نعطي هذه القاعة قدرها لأننا لو تحدثنا عن مجالس أخرى سيكون هذا المجلس ناصفًا للشعب المصري ممارسا لأدواته الرقابية بكل حرية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

طلبات المناقشة بالجلسة العامة

وجاءت طلبات المناقشة المقدمة من النواب كالتالي:

1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.