استمرار الورش التدريبية بـ«ابدأ حلمك» في المركز الثقافى بكفر الشيخ

تستمر فاعليات الورش التدريبية الخاصة بمشروع «ابدأ حلمك» بالمركز الثقافى في كفر الشيخ، برعاية الفنان محمد ميزو مصمم الاستعراضات والأداء الحركي بمشروع ابدأ حلمك بكفر الشيخ.

المشروع من أهم المشاريع القومية التنموية في آخر 10 سنوات

وقال مصمم الاستعراضات والأداء الحركي بمشروع ابدأ حلمك بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع القومية التنموية في آخر 10 سنوات التي تنظمه الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الفنان المخرج هشام عطوة والفنان المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

كما أثنى الفنان محمد ميزو على المتدربين بالمشروع وكيف تم نقلهم من مجرد أشخاص لديهم مواهب إلى متدربين لديهم خبرة وتجربة كبيرة تمكنهم من العمل كمدربين لغيرهم من المواهب في المراحل القديمة حيث تم اكتشاف عدد المدربين كمصممين رقصات وأيضا مصممي الموسيقى والتمثيل وغيره من المجالات حيث إن هذا المشروع أكسبهم خبرات وتجارب ودراسة مكثفة تمكنهم من المضىي قدمًا للإمام.

مدرب المشروع: «المتدربون لديهم شغف كبير»

أكد «ميزو» أنه لاحظ أن المتدربين بمشروع ابدأ حلمك بكفر الشيخ لديهم من الشغف والمواهب ما يمكنهم من إنتاج مشاريع كثيرة في جوانب عدة كما أنهم تطوروا بشكل ملحوظ جدا من بداية المشروع وحتى الآن ويرى أنهم سوف يقدمون مشروع ناجح جدا يثبتون فيه ذاتهم وما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال هذه المرحلة.

كما أشاد الفنان محمد ميزو مصمم الاستعراضات والأداء الحركي بالمشروع بفريق العمل والقائمين المشرفين على المشروع بالمحافظة وأن لكل منهم دور يؤديه على أكمل وجه من خدمات وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمشروع متمنياً لكل المشتركين النجاح والتوفيق في الفترة المقبلة.