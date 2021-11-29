الصحة تشكر اليابان على دعم مصر بـ30 سيارة مجهزة لنقل اللقاحات

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، الشكر للحكومة اليابانية، على دعمها مصر بـ10 سيارات مجهزة لنقل لقاحات كورونا، مقدّمة عن طريق شركة تويوتا اليابانية، وقيمتها 3.2 مليون دولار، موضحا أنّ السيارات الجديدة ستساعد في عملية نقل وتوزيع اللقاحات على مستوى محافظات مصر كافة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي، بمدير شركة تويوتا اليابانية للسيارات في مصر، هايدنوري ساتيو، أمس الأحد في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث ناقشا تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

السيارات الجديدة تسّهل نقل اللقاحات

وأكد الوزير بحسب بيان، أهمية توريد السيارات المجهزة لنقل اللقاحات، لدورها الكبير في تيسير عملية نقل اللقاحات، إذ إنّ السيارات مجهزة على أعلى مستوى بإمكانيات التبريد كافة، كما أنّها رباعية الدفع كي تكون قادرة على السفر مسافات طويلة، ومؤهلة لنقل مختلف أنواع اللقاحات وليست كورونا فقط.

5 سيارات إضافية لمصر عن طريق GAVI

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الاتفاق على دعم مصر بـ5 سيارات إضافية لنقل اللقاحات من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI عن طريق آلية «كوفاكس»، حيث من المتوقع أن تصل مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن دعم الدول في منظومة تلقي لقاحات فيروس كورونا في إطار التصدي للجائحة.

اليابان مستعدة لتقديم 15 سيارة إضافية لمصر

وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الياباني عن استعداده لتقديم 15 سيارة إضافية مجهزة لنقل اللقاحات، لدعم القطاع الصحي في مصر، مؤكدين حرصهم على تقديم سبل الدعم لمصر خلال التصدي للجائحة، ومواصلة خطط والتعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.