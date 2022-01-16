تفاصيل منح الصين للحصول على الدكتوراه بـ5 فروع.. اعرف المميزات والشروط

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل التقديم لمنح حكومة الصين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، للحصول على درجة الدكتوراه من الصين، والتي بدأ التقديم لها، وذلك في إطار دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الساعي إلى إرسال بعثات إلى الخارج، وتعليم الطلاب وإكسابهم مهارات جديدة.

وترصد السطور التالية، تفاصيل المنح التي تم فتح باب التقدم لها، حيث تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن الإعلان عن بدء التقدم لهذه المنح.

تفاصيل منح الصين

وأوضحت الوزارة التخصصات المتوافرة للحصول على درجة الدكتوراه، كما يلي:

- علوم الحاسب الآلي، وبناء الشبكات المعلوماتية.

- علوم الهندسة البحرية.

- دراسة الميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية.

- العلاج الطبيعي.

- دراسة اللغة الصينية وآدابها.

شروط الحصول على منح الصين

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للقبول بالمنح المقدمة من الصين، كما يلي:

1. يشترط ألا يزيد سن المتقدم في 1 من سبتمبر الماضي عن 32 عامًا.

2. أن يكون المرشح للحصول على المنح الصينية مصري الجنسية.

3. أن يكون المتقدم من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات ويشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها.

4. ألا تقل مدة خدمته في جهة العمل عن عامين.

5. ألا يكون المتقدم لهذه المنح مضى على تسجيله للدكتوراة في الوطن أكثر من عام ونصف العام في 1 سبتمبر 2021.

المستندات المطلوبة للتقديم

- خطاب من جهة العمل بالموافقة على ترشيح الدارس للحصول على المنحة.

- تقديم إفادة بعدم ترشيح الدارس على أي من المنح أو البعثات الأخرى.

- نسختان من خطة البحث، وملخصان من رسالة الماجستير معتمدة من جهة العمل.

مميزات منحة الصين

وهناك عدد من المميزات للمنحة، منها توفير نفقات الإقامة المقررة، وتقديم منحة شهرية بقيمة 3500 يوان صيني قابلة للزيادة، والإعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، وتوفير العلاج الطبي مجانًا.