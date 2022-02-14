«آليات التقييم النهائي» ورشة عمل للتدريب على المناهج المطورة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ ورشة عمل لاستكمال خطة قطاع التعليم الفني، لرفع مهارات وقدرات المقيمين بمدارس التعليم الفني، المطبق بها منهجية الجدارات «مرحلة أولى»، على آليات التقييم النهائي.

وقررت وزارة التربية والتعليم، بدء تنفيذ ورشة العمل بعنوان «آليات التقييم النهائي» بداية من الأحد 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

20 فبراير ورشة عمل للتدريب على المناهج المطورة

قالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إن ذلك بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة تدريبات قطاع التعليم الفني على المناهج المطورة، وفق منهجية الجدارات.

صرف بدلات الانتقال للمتدربين خارج المحافظة

وجهت وزارة التعليم، مديري عام التعليم الفني بالمديريات في الخطاب المرسل، الاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني، للتنبيه على المرشحين لحضور ورشة العمل، وفق المقرات المحددة بالجدول.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بمراعاة صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة، وتوفير جهاز العرض Data show، بمقرات تنفيذ ورش العمل.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطة قطاع التعليم الفني لرفع مهارات وقدرات المقيمين بمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات وهي كالتالي:

- شرح أحدث سبل التدريس والتقييم، وتطبيق الجودة.

- إعداد المناهج الدراسية التي تستخدم في مختلف دول العالم وذلك وفقًا للتقنيات والأسس التي يتم إتباعها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- إعداد مسئولي تقويم وامتحانات قادرين على تدريب السادة المعلمين على أعمال وإجراءات التقويم.

- التعرف على لائحة التقويم والامتحانات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- كيفية إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات.

- كيفية إجراء أعمال التصحيح والرصد واستخراج النتائج وأعمال التظلمات.

- التعرف على إجراءات تنفيذ التقييم التكويني والتجميعي خلال العام الدراسي.