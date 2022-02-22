الوطنية للصحافة تنظم معرض "صناعة بلدنا" يوليو المقبل

كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان "صناعة بلدنا" والذي يجمع كبرى القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر تحت سقف واحد، ويعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتنظمه الهيئة بالتعاون مع مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية الصحفية ويستمر 3 أيام في الفترة من 3إلى 5 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة إن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأضاف: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضرية والمتابعة اليومية ومختلف الترتيبات والاستعدادات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية يكون بمثابة نقلة نوعية في المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية.

تأكيد دور المؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة ودعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإنتاج والإصلاح والتنمية فكرة المعرض خرجت من أروقة الهيئة

"جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة اليوم وبحضور دكتور احمد مختار وكيل الهيئة، وليد عبد العزيز و أسامة أبو باشا عضوي الهيئة ومروة السيسي امين عام الهيئة و عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعدد من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية- حيث تم توقيع بروتوكول بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث هو الأول من نوعه الذي يحقق تضافر المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة على هدف واحد وفي مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقي والمنوط من تلك المؤسسات في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية والتصدي لكل ما يهدد استقرارها ومساندة كل ما يحقق مصلحة مصر وينتصر للأهداف الوطنية.

مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم فعاليات أخرى على نفس المستوى من التميز بمشاركة بقية المؤسسات الصحفية القومية ويجرى حاليا الإعداد لها وإنهاء الترتيبات الخاصة بها.

لاقت ترحيب وتعاون غير مسبوق من جانب المؤسسات الصحفية

وأوضح الشوربجي أن المعرض سيكون بمثابة تنفيذ للتوجهات الوطنية وأنه سوف يسلط الضوء على ما شهدته السنوات السبع الأخيرة من إنجازات في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن المعرض سيقدم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وانطلاق متواصل من الإنجازات في شتى القطاعات ومحتوم النجاح للجمهورية المصرية الجديدة التي تعود ثمارها على المواطن وتحقق عوائدها مصلحة الوطن.

وقال: "معرض صناعة بلدنا ستكون له أهداف وطنية أساسية تركز في المقام الأول على إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة في دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة وترسيخ وتطوير الصناعة المصرية" لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تركز على تقديم صورة متكاملة للصناعة والمنتج المصري للمواطن المستهلك سواء في مصر أو في المنطقة والعالم، وأن المعرض ستكون له أبعاد تسويقية تعنى بتسويق ونشر المنتج المصري وزيادة وتأكيد الثقة في جودته لا سيما وأنه سيتم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة معنية بقطاع الصناعة لتكون بمثابة سفراء للمعرض وأداة لتحقيق أهدافه.

أشار الشوربجي إلى أن المعرض يخدم العديد من الأطراف في مقدمتها المواطن وتعريفه بمنتجات بلاده وجودتها في مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة إلى المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر وانتشار المنتج المصري، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلي وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام إضافة إلى استكشاف الفرص التصديرية المتاحة وإبراز النماذج الواعدة وتسليط الضوء على طبيعة السوق.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث؛ لمتابعة كافة الجوانب التي تتعلق بتهيئة الظروف لنجاح المعرض الذي يستهدف في المقام الأول ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصري ودعم الثقة في جودته، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات والجلسات التحضرية حتي يكون المعرض بمثابة الترجمة الحقيقية للنجاحات التي يحققها القطاع الصناعي خصوصا وأن صناعة مصر شهدت خلال السنوات الثماني الأخيرة من عمر الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة عملاقة في جميع المجالات وأن أيادي التنمية والعمران والإنتاج في كافة القطاعات أولت أهمية فائقة للمنتج المصري.

وقال إن تنظيم هذا المعرض سيكون بمثابة ذا رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة ناصعة للإمكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد نجح في فرض انجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التي شهدت بتميز التجربة المصرية في مواجهة التحديات والمشكلات في ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات.

أضاف الشوربجي أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية في مجالات الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والأسماك ومنتجات المحافظات والتجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية والتراثية والسلع الهندسية والإنتاج الحربي ومنتجات قطاع الأعمال والأسمدة والبترول والكيماويات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمواد البناء والسيراميك والدهانات والأثاث والديكور والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنسوجات والمفروشات.

وعقب توقيع البروتوكول قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام إن المعرض سوف يكون علامة فارقة في تأكيد روح الفريق الواحد الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للصحافة وتأكيد التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون المشترك في الخروج بمعرض ناجح يليق بالدور الوطني للهيئة والمؤسسات الصحفية القومية التي لن تتواني عن القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن.

وقال أحمد جلال رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم إننا سعداء بالمشاركة في ذلك المعرض الذي سيؤكد أن النجاح أمر محتوم طالما أنه ناتج عن تعاون مخلص من أجل قضايا الوطن وترسيخ أهمية الصناعة وجودة المنتج المصري واضاف: "نعمل منذ يوليو الماضي وقمنا بتنظيم العديد من اللقاءات لمزيد من التعاون بين المؤسساتالمؤسسات الصحفية الثلاث حتى يكون المعرض في أفضل صورة تترجم الدور الوطني والتوعويلها في الجمهورية الجديدة.

وركز اياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية على أن الجميع يتعامل بروح التعاون المشترك مع المعرض وقال إنه سيكون مناسبة طيبة لتأكيد الدور الوطني للهيئة والمؤسسات الصحفية القومية وحرص على توجيه التحية للهيئة الوطنية للصحافة في الحرص على التعاون بين المؤسسات الصحفية من أجل تبني القضايا الوطنية ودعم الصناعة وتطويرها وزيادة الثقة في جودة المنتج المصري.وأوضح الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة أن المعرض يستهدف تأكيد رسالة أساسية تشدد على أن المؤسسات الصحفية القومية لها دور وطني وتوعوي وتنويري كبير لافتا إلى أن الهيئة لديها رهان كبير على قدرة المؤسسات الصحفية القومية على تقديم نموذج للمعارض ذات الأهداف الوطنية والتي تؤكد حرص الهيئة والمؤسسات على دعم الدولة وتقويتها ومساندتها في التصدي لكل التحديات ولفت إلى أن أهم ما يميز تنظيم هذا المعرض الوطني أنه يلقى ترحيبا كبيرا من كافة القطاعات للمشاركة فيه وإبراز الصورة الجديدة للصناعة المصرية التي باتت تتمتع بكل الثقة ومنتجاتها التي تفوق جودتها كل التوقعات ولا سيما في الجمهورية الجديدة.

وقال وليد عبد العزيز عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن المعرض يغطي مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعة ويعكس جهود الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يستهدف تحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية.